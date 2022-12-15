2022/12/15 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، تضمين فقرة بموازنة العام المقبل لتثبيت المحاضرين.

وقالت رئيس اللجنة، زيتون الدليمي، في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "لجنة التربية النيابية داعمة للمحاضرين المجانيين، لاسيماوأن هناك نقص حاد في اعداد المعلمين والمدرسين".

وأضافت أن "هناك تأخير في تثبيت المحاضرين المجانيين، كما يوجد تضارب بين وزارة التربية والمحافظات بشأن اعداد المحاضرين".

واشارت الى أن "البلاد بحاجة إلى ضعف غدد المحاضرين الموجودين لسد الشواغر التدريسية"، مؤكداً أنه "ستكون هناك فقرة خاصةبالمحاضرين وتثبيتهم في موازنة 2023"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية تعلن تضمين فقرة تثبيت المحاضرين بالموازنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية تعلن تضمين فقرة تثبيت المحاضرين بالموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).