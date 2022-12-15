2022/12/15 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط متهم ساوم وابتز مواطنين وطلب مبالغ مالية؛ لقاء إيهامهم بغلق قضايا فساد ضدهم، وادعائه الصلة بهيئة النزاهة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تلقت معلومات عن تعرض أحد المواطنين للابتزاز وطلب رشوة مقدارها (٢٠٠،٠٠٠) مئتا ألف دولار مقابل التعهد بغلق إحدى الشكاوى المقامة ضده في هيئة النزاهة على عقار اشتراه المشتكي سابقا، وفتح بيان له في دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية الأولى".

وتابعت الدائرة أنها "بادرت فور تلقيها المعلومات إلى تأليف فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، إذ قام بعمليات التقصي والتحري عن صحة المعلومات ونصب كمين محكم للمشكو منه، الذي تم ضبطه متلبسا برفقة السائق الشخصي بتسلم جزء من مبلغ الرشوة (١٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مئة مليون دينار".

وأشارت إلى "تنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبلغ المضبوط وهواتفهم الشخصية على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق؛ على وفق احكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تضبط محتالاً يدعي علاقته بالهيئة متلبساً بجريمة الرشوة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة تضبط محتالاً يدعي علاقته بالهيئة متلبساً بجريمة الرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).