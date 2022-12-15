التجارة تُطلق حملة رقابية للتدقيق بأسعار الطحين بالاسواق المحلية

2022/12/15 | 23:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، اطلاق حملة رقابية للتدقيق بأسعار الطحين في السوق المحلية.وذكرت دائرة الرقابة التجارية والمالية بالوزارة، في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “وزير التجارة اثير الغريري وجه […]

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