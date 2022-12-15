2022/12/15 | 23:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، تضمين فقرة بموازنة العام المقبل لتثبيت المحاضرين.وقالت رئيسة اللجنة، زيتون الدليمي، في تصريح تلفزيون تابعه/ المركز الخبري الوطني/إن “لجنة التربية النيابية داعمة للمحاضرين المجانيين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتثبيت المحاضرين..



التربية النيابية تعلن تضمين فقرة بموازنة 2023 المركز الخبري الوطني.

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