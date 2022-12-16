النزاهة تضبط محتالاً يدعي علاقته بالهيئة متلبساً بجريمة الرشوة

2022/12/16 | 00:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، اعتقال “محتال” يدعي صلته بها متلبساً بالرشوة يأخذها من ضحاياه عبر إيهامهم بغلق قضايا فساد تتعلق بهم.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، إنها “تلقت معلومات عن تعرض أحد المواطنين للابتزاز وطلب رشوة مقدارها (٢٠٠،٠٠٠) مئتا ألف دولار مقابل التعهد بغلق إحدى الشكاوى المقامة ضده في هيئة النزاهة على عقار اشتراه المشتكي سابقا، وفتح بيان له في دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية الأولى”.

وأضافت أنها “بادرت فور تلقيها المعلومات إلى تأليف فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، إذ قام بعمليات التقصي والتحري عن صحة المعلومات ونصب كمين محكم للمشكو منه، الذي تم ضبطه متلبسا برفقة السائق الشخصي بتسلم جزء من مبلغ الرشوة (١٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مئة مليون دينار”.

وأشارت إلى “تنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبلغ المضبوط وهواتفهم الشخصية على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق؛ على وفق احكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣”.

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