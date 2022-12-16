العراق ينفي اختفاء صحفي أمريكي في بغداد

2022/12/16 | 00:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم

القائد العام للقوات المسلحة العراقية

اليوم الخميس اختفاء صحفي أمريكي في

بغداد.

وقال في بيان صحفي: "تداولت بعض مواقع

التواصل الاجتماعي أنباء عن اختفاء

مواطن أمريكي ف

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