يعد الأوّل من نوعه في العراق .. العتبة العباسية وبالتعاون مع وزارة التخطيط تقيم مؤتمرها السنوي الأول

2022/12/16 | 00:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتعاون مع وزارة التخطيط اقامت

العتبة العباسية المقدسة مؤتمرها

السنوي الأول لأهداف التنمية المستدامة

للتجارب المحلية وقصص النجاح في تطبيق

اجندة 2030 تحت شعار "رفاهية المستقبل

بحماية الحاضر" ، وعلى ق

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