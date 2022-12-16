فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي المونديال

2022/12/16 | 00:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد

الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم

الخميس، طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس

العالم قطر 2022، المقرر إقامتها بين

الأرجنتين وفرنسا، الأحد المقبل، على

ملعب ستاد لوسيل.

ويدير الح

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