2022/12/16 | 00:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة، الخميس، 15 كانون الاول، 2022، عن ضبطها شبهات...

ظهرت المقالة جهات فاسدة تنهب الوقود المخصص للنازحين في كركوك أولاً على المسلة.

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