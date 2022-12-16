البرتغال تقيل مدرب منتخبها بعد الإقصاء على يد المغرب في مونديال قطر

2022/12/16 | 00:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو سانتوس من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد إخفاق الفريق في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بالخروج من الدور ربع النهائي، عقب الهزيمة من المنتخب المغربي بهدف دون مقابل.

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