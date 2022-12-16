العراق يلغي رسوم تأشيرات الدخول لحضور خليجي 25

2022/12/16 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن توجيه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإلغاء رسوم تأشيرات الدخول لحضور خليجي 25.

وقالَ عُضو الاتحاد، رئيس اللجنةِ الإعلاميّة لخليجي 25، أحمد الموسوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيسَ الوزراء محمد شياع السوداني وجّهَ بإلغاءِ الرسوم المُترتبةِ للحُصولِ على تأشيراتِ الدخولِ إلى العراق (رسوم الفيزا) لكلِ مَن يرغب بحُضورِ خليجي 25 التي ستقامُ في البصرة وتنطلقُ في (2023/1/6)، في خطوةٍ تهدفُ لدعمِ البُطولةِ وتسهيل تواجد الجُمهور وحُضورهم لمُنافساتها بسهولةٍ وانسيابيّةٍ عالية".

وأضافَ، أن "اتحادَ الكرة، بشخصِ رئيسه عدنان درجال، ونيابةً عن بقيةِ الأعضاء، يتقدمُ بالشُكرِ الجزيل وعظيم الامتنانِ إلى رئيسِ الوزراء لهذه الالتفاتةِ الطيبة التي جاءت بالوقتِ المناسب، وستسهمُ في تسهيل دخول الجُمهور من جميع الجنسيات إلى العراق لمشاهدةِ مُبارياتِ البطولةِ".

واختتمَ عُضو الاتحاد، حديثه بالقول: "وفرَ اتحادُ الكرة، معززاً بالدعم الحكوميّ والتعاون مع الحكومةِ المحليّة في البصرة، جميعَ مستلزمات نجاح البطولةِ من النواحي الإداريّة والتنظيميّة واللوجستيّة، وذلك من أجل إظهارها بشكلٍ يليقُ بتاريخِ كرتنا والبطولاتِ الخليجيّة".

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