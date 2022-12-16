محمد الكناني يفوز باستفتاء “إيرث نيوز” كأفضل مدير علاقات إعلامية

2022/12/16 | 01:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز مدير العلاقات العامة في قناة العهد الفضائية محمد الكناني كأفضل مدير علاقات إعلامية خلال الاستفتاء السنوي الذي أجرته وكالة إيرث نيوز لعام 2022 وحصد الكناني نصف الأصوات بفارق كبير عن منافسيه، بينما حصد المركز الثاني زينب الربيعي مديرة العلاقات الإعلامية في قناة الفرات الفضائية بنسبة 7 %، فيما حصد المركز الثالث رائدة العكيلي مديرة […]

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