2022/12/16 | 01:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الخميس 15/12/2022 الخبيرة الاقتصادية سلام...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: بنوك عراقية طردت الشركات العالمية المدققة..



ومقترحات لمنح الرواتب بالدولار أولاً على المسلة.

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