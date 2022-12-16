2022/12/16 | 01:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rmA7_AuzP0k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون: الاطار التنسيقي تنصل عن وعوده السابقة بشأن خفض الدولار بعد توليه رئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراقبون: الاطار التنسيقي تنصل عن وعوده السابقة بشأن خفض الدولار بعد توليه رئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).