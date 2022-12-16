أمريكا ترد على تهديد روسيا باستهداف صواريخ

2022/12/16 | 01:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، إن روسيا لن "تملي" على الولايات المتحدة نوعية المساعدة الأمنية التي تقدمها لأوكرانيا.

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