2022/12/16 | 01:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال مصدر أمني إن ضابط شرطة كبيرا قُتل يوم الخميس في...

ظهرت المقالة متظاهرون يقتلون ضابط شرطة كبير في اشتباكات بمعان الأردنية احتجاجا على الغلاء أولاً على المسلة.

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