الإمارات تعلن تلقي إشارة الاتصال الاولى من مستكشف القمر

2022/12/16 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “متحف المستقبل” في دبي في 7 شباط/فبراير 2022 © ا ف ب/AFP كريم صاحب دبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات تلقيها إشارة الاتصال الأولى من “المستكشف راشد”، الذي انطلق إلى القمر الأحد، في أول مهمة غير مأهولة للدولة الخليجية إلى القمر.وقالت وكالة أنباء الإمارات إن فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر بدأ تلقي […]

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