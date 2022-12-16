2022/12/16 | 01:59 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقابلة خاصة مع السفير الأميركي السابق ماثيو تولر
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقابلة خاصة مع السفير الأميركي السابق ماثيو تولر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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