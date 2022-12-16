الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

2022/12/16 | 02:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، أنه أقر حزمة جديدة من العقوبات التي تهدف إلى تكثيف الضغط على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.وتمت الموافقة على الحزمة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، بعد أيام من المداولات خلال اجتماع لسفراء الكتلة المكونة من 27 دولة.وقالت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية […]

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