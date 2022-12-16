الأردن.. مقتل ضابط في

2022/12/16 | 02:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرة الأمن العام الأردني، الخميس، مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان جنوبي المملكة عبد الرزاق الدلابيح، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري أثناء تعامله مع أعمال شغب.

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