2022/12/16 | 03:25 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مقابلة خاصة مع السفير الأميركي السابق ماثيو تولر يروي تجربته في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KOnWM8-bqAo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مقابلة خاصة مع السفير الأميركي السابق ماثيو تولر يروي تجربته في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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