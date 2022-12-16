الدبيبة للشعب الليبي: ملف لوكربي أقفل تماما بسبب المليارات التي دفعت من أموالكم

2022/12/16 | 03:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية عبدالحميد الدبيبة، يوم الخميس، إن "ملف قضية (لوكربي) ومسؤولية الدولة الليبية قد أقفل تماما ليس بسبب الحنكة السياسية، ولكن بسبب المليارات التي دفعت من أموالكم، وتم تسليم المواطنين للمحاكمة في الخارج بعد إنكار دام 15 سنة".

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