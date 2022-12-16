أميركا.. عاصفة شتوية تقتل 3 أشخاص وتخلف دمارا

2022/12/16 | 03:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت عاصفة شتوية واسعة النطاق في تراكم الجليد وهبوب رياح عاتية عبر شمال شرق الولايات المتحدة الخميس، بعد أن أثارت عشرات الأعاصير التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص وخلفت دمارا كبيرا في الجنوب.

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