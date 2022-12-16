2022/12/16 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الاتحاد البولندي لكرة القدم، الخميس، إن البولندي سيمون مارشينياك سيدير نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا الأحد المقبل على استاد لوسيل بقطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولندا تكشف عن هوية حكم المباراة النهائية لكأس العالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولندا تكشف عن هوية حكم المباراة النهائية لكأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).