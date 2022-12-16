2022/12/16 | 05:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RIz4k3Qi12c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - السفير الأميركي السابق ماثيو تولر: المليشيات الموالية لإيران كانت تهدف لإضعاف الحكومة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - السفير الأميركي السابق ماثيو تولر: المليشيات الموالية لإيران كانت تهدف لإضعاف الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).