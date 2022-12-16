2022/12/16 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السفارة الأميركية في العاصمة عمان، تحذيرا أمنيا دعت فيه موظفيها إلى عدم السفر إلى جنوب الأردن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن.. السفارة الأميركية تصدر تحذيرا أمنيا لموظفيها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن.. السفارة الأميركية تصدر تحذيرا أمنيا لموظفيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).