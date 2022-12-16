عقوبات أمريكية تستهدف

2022/12/16 | 05:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات على أشخاص عينتهم موسكو في أوكرانيا، وأكثر من 20 حاكما روسيا، وفلاديمير بوتانين الذي يعد "أحد أغنى أغنياء روسيا"، ويُعتقد أنه مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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