"طرب" أمير مكة خالد الفيصل وتفاعله مع أغنية أدتها ولاء الجندي يثير تفاعلا

2022/12/16 | 07:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأمير مكة، الأمير خالد الفيصل وتفاعله مع أغنية خلال حضوره حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع.

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