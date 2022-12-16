السعودية.. وفاة شخص وإصابة آخر لم يلتزما بإرشادات السلطات

2022/12/16 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، عن وفاة شخص وإصابة آخر، لم يلتزما بإرشادات السلامة المتعلقة بعبور الأودية أثناء السيول.

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