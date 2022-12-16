2022/12/16 | 07:17 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية أول قطط منزلية يعود إلى 12 ألف عام في منطقة "الهلال الخصيب' بالقرب من العراق الحديث هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/16 | 07:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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