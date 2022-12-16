مونديال قطر.. طاقم حكام عرب يقود مباراة المغرب وكرواتيا السبت

2022/12/16 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقود طاقم حكام عرب مباراة المغرب وكرواتيا المرتقبة، السبت، لتحديد المركز الثالث في مونديال قطر.

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