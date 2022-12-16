إصابة 8 رجال شرطة بانفجار سيارة مفخخة في تركيا

2022/12/16 | 09:04 - المصدر: بغداد اليوم

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أصيب، صباح اليوم الجمعة، ثمانية ضباط بانفجار استهدف موكب للشرطة في محافظة ديار بكر جنوبي تركيا.ونقلت الإذاعة والتلفزيون التركية عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قوله إنه جرى نقل الضباط الجرحى إلى المستشفى؛ واعتقال اثنين من المشتبه بهم في الانفجار.وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن "الانفجار وقع عن طريق السيارة المفخخة التي كانت متوقفة على جانب طريق ديار بكر – ماردين أثناء مرور سيارة مكافحة الشغب التابعة لشرطة".من جانبها، أعلنت محافظة ديار بكر التركية عن تنفيذ عملية إرهابية بتفجير السيارة المتوقفة ونقل المصابين إلى المستشفيات.

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