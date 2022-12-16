الرافدين يجدد تأكيده على اطلاق السلف الكترونيا العام المقبل

2022/12/16 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، ان العام المقبل ستكون السلف الكترونية.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان (بغداد اليوم)، أن "السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمتقاعدين سيكون اطلاقها الكترونيا".

وأضاف، أن "بداية العام المقبل سيحدد موعد إعادة العمل بالمنح الالكتروني على السلف".

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