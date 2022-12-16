أسعار النفط تعاود الارتفاع في التعاملات الاسيوية المبكرة

2022/12/16 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بعد تراجع بنسبة 2 % في الجلسة السابقة في أعقاب رفع بنوك مركزية لأسعار الفائدة، وتتجه صوب إنهاء معاملات الأسبوع على ارتفاع بعد سلسلة من التوقعات الإيجابية للطلب على النفط.

وبحلول الساعة 01:09 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.4 % إلى 81.57 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.3 % إلى 76.36 دولار للبرميل.



ويتجه الخامان صوب إنهاء الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 7 % بحسب رويترز.

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