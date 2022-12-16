2022/12/16 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن البرلمان الأوروبي أنه لن يرسل مراقبين إلى تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم غد السبت.وأوضح البرلمان في بيان أنه “لن يفوض أي عضو من أعضائه لمراقبة العملية الانتخابية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تونس..



البرلمان الأوروبي يقاطع مراقبة الانتخابات التشريعية المركز الخبري الوطني.

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