2022/12/16 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد المدير العام لشركة الموانئ في العراق فرحان الفرطوسي ، اليوم الجمعة، ان نسب انجاز ميناء الفاو تفوق المخطط له.وذكر بيان لوزارة النقل تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ، ان :”الشركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل: نسب انجاز ميناء الفاو تفوق المخطط له المركز الخبري الوطني.

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