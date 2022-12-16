الخارجية الروسية تعلق على المفاوضات بشأن اتحاد الغاز

2022/12/16 | 10:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية يوري سينتيورين بأن المفاوضات بشأن إنشاء اتحاد الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان مستمرة، لكن وسائل الإعلام تسيئ تفسير مواقف الأطراف.جاء ذلك تعليقا على اقتباسات من المفاوضين اجتزأت من سياقها، لا سيما من ممثلي أوزبكستان، وظهرت في الفضاء الإعلامي، حيث تابع سينتيورين: “وتم استنتاج أن زملاءنا من […]

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