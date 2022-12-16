2022/12/16 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، ما وصفها بـ"أخطاء" ارتكبتها الحركة القومية العربية، وذلك في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر.

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