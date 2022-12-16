ماسك يعلق حسابات صحفيين على تويتر بزعم مشاركة معلومات خطيرة

2022/12/16 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق موقع تويتر، الخميس، حسابات صحفيين كتبوا عن منصة التواصل الاجتماعي ومالكها الجديد، إيلون ماسك، من بينهم صحفيون يعملون في "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي أن أن" و"فويس أوف أميركا" ومؤسسات أخرى، وفقا لأسوشيتد برس.

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