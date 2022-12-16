السفرات المدرسية.. ثلاثة توجيهات حكومية مشددة (وثيقة)

2022/12/16 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادأصدرت وزارة التربية، ثلاثة توجيهات حكومية فيما يخص السفرات المدرسية للطلبة والتلاميذ.

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