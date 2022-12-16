حملة لإغلاق محال الخمور في بغداد.. منطقتان مستهدفتان دون غيرهما (وثيقة)

2022/12/16 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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طالب مدير ناحية الكرادة الشرقية ابو ذر يحيى حسين، هيئة السياحة بمعالجة ظاهرة انتشار محال بيع الخمور غير المرخصة في الكرادة وحي الجامعة .

وجاء في وثيقة لمديرية الناحية تابعتها (بغداد اليوم) ان " المطالبة تاتي بناء على شكوى المواطنين في الكرادة وحي الجامعة بشأن تزايد فتح محال ومخازن المشروبات الكحولية والكافيهات التي تشغل النساء مما يسيء لسمعة تلك المناطق، وتراثها الديني والحضاري".

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