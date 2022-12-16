حقيقة إصابة ميسي قبل نهائي المونديال

2022/12/16 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

عاد المنتخب الأرجنتيني، أمس الخميس، إلى التدريب استعدادا لنهائي كأس العالم 2022 يوم الأحد أمام فرنسا، لكن غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثار بعض القلق بشأن معاناته من إصابة.

وقالت صحيفة "كلارين" الشهيرة في الأرجنتين إن "ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، لم يشارك في تداريب فريقه، لكنها أبرزت أنه كان حاضرا داخل صالة الألعاب الرياضية رفقة اللاعبين الذين كانوا ضمن التشكيلة الرئيسية أمام كرواتيا في نصف النهائي".

وكانت تقارير صحفية قد أفادت، في وقت سابق، باحتمالية معاناة "ليو" من إصابة في العضلة الخلفية، التي اشتكى منها وأمسك بها خلال مواجهة كرواتيا، يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت "كلارين" أن النجم الأرجنتيني في "حالة صحية جيدة"، مشيرة إلى أنه لا يعاني من أي إصابة.

وكانت آخر محاولة ناجحة للأرجنتين في نهائي كأس العالم في عام 1986، عندما توج التانغو بفضل الأداء المبهر للاعبيه وعلى رأسهم الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.

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