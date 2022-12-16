2022/12/16 | 10:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أدى حريق إندلع ليلاً في مبنى قرب مدينة ليون شرقي فرنسا، إلى...

ظهرت المقالة 10 قتلى بينهم 5 أطفال بحريق مجهول السبب في فرنسا أولاً على المسلة.

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