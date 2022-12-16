تحديد موعد انطلاق الحملة الإعلامية الكبرى لبطولة خليجي 25

2022/12/16 | 10:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة العليا المشرفة على بطولة كأس الخليج 25 ، اجتماعها السادس في البصرة اليوم، برئاسة وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنةالعليا أحمد المبرقع.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان إن “رئيس اللجنة عرض مجمل ما أنجز خلال المدة المنصرمة وما تم تحقيقه من تقدم ملموس حتىالان من قبل الجهات الساندة فيما يخص قطاعات النقل البري والجوي والصحي والاعلامي والامني والاخرى المتعلقة باستقبال كبارالضيوف فضلا عن ما تم تسجيله من ملاحظات في الجولة التفقدية التي جرت امس للملاعب والمنشات الخدمية في البصرة وطرح تصوراتكاملة إلى اللجنة، بشأن افتتاح ملعب الميناء الأولمبي الشهر الحالي بلقاء نادي الميناء مع نادي الكويت الكويتي”.

وتابعت أن “اللجنة حددت موعد انطلاق الحملة الاعلامية الكبرى للترويج للبطولة فور اختتام مونديال العالم في قطر يوم الاحد المقبل فضلاعن اهم الاساليب المتبعة لايصال صدى البطولة والبصرة الى ابعد نقطة ممكنة”.

وبينت أن “الاجتماع تم خلاله مناقشة مقترحات الأعضاء المتنوعة السابقة والحالية لجميع الملفات الضرورية التي تتعلق بدعم البطولةوالجماهير المتواجدة في البصرة والخدمات المقدمة لهم”.

جدير بالذكر ان الجلسة عقدت بحضور محافظ البصرة اسعد العيداني ورئيس اتحاد الكرة عدنان درجال واعضاء اللجنة العليا وممثليهم فيالمؤسسات الساندة والملاك المتقدم لوزارة الشباب والرياضة.

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