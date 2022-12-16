العراق وإيران يتبادلان رفات 49 جندياً

2022/12/16 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادل العراق وإيران تحت إشراف اللجنة

الدولية للصليب الأحمر أمس الخميس رفات

49 جندياً فقدوا إبان الحرب العراقية

الإيرانية (1980 ـ 1988).

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان

أن العراق سلم الجانب الإير

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