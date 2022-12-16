إلغاء رسوم تأشيرات الدخول لحضور خليجي ٢٥

2022/12/16 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالَ عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ

القدم، رئيس اللجنةِ الإعلاميّة لخليجي

٢٥، أحمد الموسوي: إن رئيسَ الوزراء

محمد شياع السوداني وجّهَ بإلغاءِ

الرسوم المُترتبةِ للحُصولِ على

تأشيراتِ الدخولِ إلى العراق (ر

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