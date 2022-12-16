فرنسا.. مقتل 10 بينهم 5 أطفال بحريق مبنى بضواحي ليون

2022/12/16 | 10:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات المحلية في منطقة ليون الفرنسية، إن 10 أشخاص على الأقل بينهم 5 أطفال، لقوا مصرعهم بعد اندلاع حريق صباح الجمعة في مبنى سكني من 7 طوابق في بلدة فولكس أون فيلين، إحدى ضواحي مدينة ليون الفرنسية.

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