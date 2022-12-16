السعودية.. قرار جديد بشأن حاملي

2022/12/16 | 11:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السعودية، الخميس، عن إطلاق حزمة "تسهيلات" لقاصدي مكة والمدينة من مواطني تركيا، عبر إتاحة عدد من الخيارات لإصدار تأشيرات القدوم للمملكة.

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