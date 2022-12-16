القبض على سارق 140 الف دولار من داخل عجلة في بغداد

2022/12/16 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

القت قوة من مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على سارق 140 الف دولار من داخل عجلة في العاصمة .

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (بغداد اليوم) ان " قوة من مكافحة الاجرام ضمن مكتب الخضراء القت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ (140 الف دولار امريكي) من داخل عجلة في منطقة حي الجامعة بجانب الكرخ من العاصمة بغداد"،مبينا ان "عملية القبض تمت بعد استنجاد المشتكي بمفارز المديرية حول قيام شخص مجهول بسرقة المبلغ من داخل عجلته ليتم تشكيل فريق عمل والتحري وجمع المعلومات والتي اثمرت بعد جهد فني كبير بالتوصل الى المتهم والقبض عليه بعد اصدار امر قبض قضائي بحقه".

وتابع انه "تم التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة المتوافرة ضده فاعترف صراحة بقيامه بسرقة المبلغ من داخل العجلة ، ودونت اقوال المتهم وصدقت قضائياً بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه اصولياً وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".

واشار البيان الى انه "في سياق متصل القت مفارز مديرية مكافحة الإجرام القبض على عدد من المتهمين بقضايا السرقة والتزوير ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ".

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