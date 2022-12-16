الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات بحوزته أكثر من 4 كغم من الكريستال

2022/12/16 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، من الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته أكثر من 4 كغم من الكريستال.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم نصب كمين محكم والقبض على تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 4 كغم من الكريستال".

وأضاف أن "المتهم اعترف بانه منذ شهرين اتفق مع تاجر مخدرات في منطقة العزير في محافظة ميسان، وتم الاتفاق مع التاجر بأن ينقل المخدرات الى محافظة بابل وذي قار مقابل مبلغ مالي".

وأشار المتهم بحسب الاعترافات الى أنه "تم العبور من نقاط التفتيش بسهولة مستغلا اصابته بالشلل النصفي"، مبيناً أنه "تم القبض عليه في اخر عملية له بعد نصب كمين محكم من قبل الجهات الامنية التي تمكنت من ملاحقته داخل بستان والقبض عليه".

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